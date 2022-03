Niteroienses enfrentam mais um dia de engarrafamento para irem às praias da Região Oceânica

Mais um dia de muito trânsito e transtorno na Região Oceânica. Com muito sol e calor, o último dia de carnaval esta sendo um ótimo dia para os niteroienses aproveitarem às praias, mas terão que enfrentar nesta terça-feira (01) trânsito intenso em direção a Região Oceânica.

De acordo com imagens do Nittrans, direção a Piratininga há trânsito intenso desde a Av. Almirante Tamandaré, e o trevo de Camboinhas também segue congestionado. No trecho do shopping Multicenter também há bastante movimentação de carro.

Imagens: Nittrans

Ainda segundo a Nittrans, o trecho da rotatória de Itaipu, em frente a padaria Versalles, o trânsito é tranquilo, mas se intensifica na direção das praias de Itacoatiara e Itaipu.

Imagens: Nittrans

Segundo a PM, há a presença da Guarda Municipal, reforçando o policiamento. A situação se repete em Camboinhas, que está com grande fluxo de banhistas. Já Itaipu e Itacoatiara também estão com suas praias cheias, com fluxo de banhistas maior que o normal.