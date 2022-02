Niteroienses e paraense surfam onda da Pororoca com canoa polinésia

A quinta edição da Expedição Anamauê viveu uma experiência diferente na última semana na região Amazônica do Brasil. Quatro remadores, três de Niterói (RJ) e um de Belém (PA), surfaram a onda da pororoca por cerca de seis minutos na cidade de Arari (PA), porta de entrada do rio Mearin, onde foi realizado o feito com uma canoa OC4.

Foi uma expedição muito bem planejada e finalizada com êxito, e até onde se sabe, o tempo mais longo registrado surfando a Pororoca com uma canoa polinésia.

“Trouxemos a canoa de Belém em dois dias de viagem de carro até Arari e foram mais dois dias de aprendizado e conseguimos por dois dias surfar. Foram seis minutos de onda que dropamos e completamos. Tivemos imprevistos em nossa jornada, mas finalizamos o objetivo sem nenhuma avaria ou quebra em nossa canoa, algo super importante. Essa onda da pororoca tem muito mais velocidade que a onda comum do mar , vem com muita pressão, corre demais, é uma leitura muito diferente e não adianta que basta pegar surfe no mar para surfar essa onda, foram precisos três dias para surfar bem. É muita potência”, disse Douglas Moura, niteroiense líder da Expedição.

A Expedição Anamauê a cada ano vive novos desafios. Já atravessou de canoa havaiana boa parte da costa brasileira do Sul da Bahia até Niterói (RJ) em 2021, foi de Mangaratiba (RJ) até Ubatuba (SP), percorreu o Rio de Janeiro (RJ) até Santos (SP) e agora em sua mais nova edição consegue desbravar mais um dos maiores desafios em solo brasileiro.