Niteroienses curtem calçadão da Praia de Icaraí no primeiro dia de liberação parcial do espaço

O afrouxamento das medidas de isolamento em Niterói caíram no gosto dos niteroienses. Após 62 dias de proibição da utilização do acesso às praias, inclusive da Região Oceânica, para atividades físicas, nessa quinta-feira (21) a utilização do espaço foi permitida pela Prefeitura de Niterói. A população aprovou a medida e respeitou as regras de distanciamento, uso de máscara e horários exclusivos para idosos e pessoas do grupo de risco.

O secretário de Saúde de Niterói, Rodrigo de Oliveira, reforçou que a prefeitura não está flexibilizando e o isolamento social permanece até 30 de junho. “A Prefeitura de Niterói, baseada na ciência e nas experiências internacionais, entra agora numa nova fase no combate ao coronavírus. A partir de agora vamos rodar um conjunto de indicadores, que apontam a situação que apontam a situação da transmissão do vírus na cidade quanto indicadores que apontam a situação da rede de saúde. Esses indicadores vão gerar uma cor e essa cor pode ser roxa (situação muito grave) e vai diminuindo a gravidade vermelho, laranja e amarelo. A gente hoje sai da situação vermelha e vai para a laranja, permitindo a abertura de mais alguns poucos serviços. Todo esse acompanhamento dos indicadores não é linear e pode mudar ao longo do tempo. É fundamental que a população continue seguindo as medidas de isolamento social para a gente continuar vencendo essa guerra contra o coronavírus”, explicou.





Crédito fotos Douglas Macedo

A dona de casa Débora da Costa, 35 anos, aproveitou a novidade e fez uma atividade física no calçadão da Praia de Icaraí. “Eu estava respeitando totalmente as normas, não usava o calçadão e usava a outra calçada. Aproveitei essa liberação e dei uma boa caminhada e peguei um sol maravilhoso. Fiquei muito feliz e espero que as pessoas respeitem os horários e continuem se protegendo ficando em casa”, comemorou.

As atividades físicas estão permitidas para idosos de mais de 60 anos das 9h às 11h e para menores de 60 anos das 6h às 9h e das 16h às 22h.

A medida restritiva de acesso às praias aconteceu no dia 19 de março e, apesar de ter chocado os niteroienses, foi bem aceita pela população. Mesmo assim o prefeito Rodrigo Neves teve que ser mais rígido e chegou a decretar o lockdown no município na semana passada.