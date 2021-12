Niteroiense sobe no pódio do Mundialito de Futevôlei na Praia de Icaraí

Esse domingo é o último dia das competições do Mundialito de Futevôlei que está acontecendo nas areias da Praia de Icaraí, na altura da Rua Belizário Augusto. Várias duplas de diversas partes do mundo competem no torneio.

Monique e Amanda venceram a disputa do feminino na manhã desse domingo contra a dupla Mari Fidelis e Vanessa por 2 X 0 (18-11 e 18-10). Monique, inclusive, é a única representante niteroiense no Mundialito.

Ainda nesse domingo está marcado o desafio legends com Romário e Tavinho contra a dupla Jucilei e Hiltinho. Romário tem o título de tetracampeão brasileiro.