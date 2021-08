Niteroiense Ralff Abreu embarca para buscar o bicampeonato em Maceió (AL)

Ralff Abreu, niteroiense, ex-top 10 mundial de Beach Tennis, embarca nesta quinta-feira (19) para a disputa do torneio Macena Open de Beach Tennis, evento ITF com pontos no ranking mundial disputado em Maceió (AL), a competição distribui US$ 4 mil e dá 50 pontos no ranking mundial.



O niteroiense atua com o carioca João Lauro Carneiro na competição onde tem boas memórias. Em 2017 ele foi campeão exatamente no mesmo local em outro torneio realizado na praia da Pajuçara, uma das mais charmosas da capital alagoana.



“Estou treinando bem e direto. Estou bem animado com o torneio”, disse Ralff que lembrou da conquista anterior: “Fui campeão com o irmão do João Lauro, o Diogo Carneiro, em 2017. Maceió me traz boas recordações. Foi um torneio de alto nível na época e este também teremos duplas boas e terá muita disputa, mas espero buscar o caneco”, destacou.



Sobre Ralff Abreu

Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos nível mundial ITF na carreira. Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país. Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).