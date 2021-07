Niteroiense Ralff Abreu disputa torneios em Curitiba e Brasília

Ralff Abreu, niteroiense, ex-top 10 mundial de Beach Tennis, atleta patrocinado pela Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Brascourt Pisos Esportivos, Clínica de Vacinação Prophylaxis e Spider Undergrip, embarca para a disputa do torneio nacional do Circuito BRB de Brasília (DF), evento com pontos para o ranking da Confederação Brasileira de tênis, que distribui R$ 30 mil. A competição será disputada no final de semana.

No fim de julho, entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, Ralff retorna ao circuito mundial da Federação Internacional de Tênis, para a disputa do ITF de Curitiba (PR), evento com US$ 4 mil em premiação e 50 pontos no ranking.

Nas duas competições ele disputa ao lado do parceiro carioca João Lauro Carneiro: “A ideia é sempre vencer, mas o principal ainda é me sentir melhor em relação ao joelho. Não tenho mais dores mas ainda não confio 100%. Vamos pensando em avançar jogo a jogo”, disse Ralff que em junho voltou a competir após mais de seis meses e foi vice-campeão da Copa Alive, em Búzios (RJ).

Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos nível mundial ITF na carreira. Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália. Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país. Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).