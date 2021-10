Niteroiense Ralff Abreu disputa o torneio internacional de João Pessoa (PB)

Ralff Abreu, niteroiense, ex-top 10 mundial de Beach Tennis, a partir desta sexta-feira (01), o torneio ITF de João Pessoa (PB), torneio com premiação de US$ 15 mil e 200 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis, que irá até o domingo, dia 3.

O niteroiense atual 36º do mundo vai estrear sua nova parceria com o paranaense de Maringá, Giovanni Cariani, 86º do mundo e de apenas 18 anos: “Estou super motivado para jogar com o Giovanni. O conheço desde 2017 quando fomos ao Mundial na Rússia em Moscou, eu no time profissional e ele no juvenil, e nos demos super bem. É um garoto super legal, bem criado e está jogando muito bem Beach Tennis. Expectativa de formar uma grande parceria com ele. Fechamos para jogar esse evento e depois em Brasília (DF) e vamos avaliar o que irá acontecer”, disse Ralff que depois disputará o torneio de Brasília entre os dias 14 e 17 de outubro.



Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 14 títulos nível mundial ITF na carreira. Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país. Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).