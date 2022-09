Niteroiense organiza ‘Caminhada Solidária Contra a Fome’

Fé, disposição física e vontade de ajudar o próximo. É come esse tripé que o niteroiense Pedro Franco Sepúlveda, de 44 anos, irá partir do Rio de Janeiro rumo à Aparecida do Norte, interior de São Paulo, a pé, levando uma importante mensagem de solidariedade. A “Caminhada Solidária Contra a Fome” está marcada para começar no próximo dia 18 de outubro.

O objetivo da caminhada é arrecadar doações, via Pix, para a confecção de cestas básicas e distribuí-las em comunidades em estado de vulnerabilidade social. Pedro contou como surgiu a ideia. Ele afirmou que uniu um projeto pessoal atrelado à oportunidade de ajudar quem mais precisa.

“O projeto é social e pessoal. Tenho há muito tempo a ideia de fazer uma caminhada e resolvi juntar essa motivação pessoal a um objetivo. Para mim seria uma vitória pessoal, mas achei que a gente poderia agregar isso ao objetivo. E, durante a caminhada, a gente divulgar nas redes sociais para as pessoas irem doando por Pix ou alimentos”, contou.

A princípio, as distribuições das cestas compradas com os valores arrecadados acontecerão nas comunidades do Morro do Céu, na Zona Norte de Niterói, e na Grota, que fica do Complexo do Alemão, Região Norte do Rio de Janeiro. Ele afirmou que conversou com diversas pessoas que o ajudaram a mapear as localidades onde há maior necessidade.

O niteroiense Pedro Sepúlveda – Foto: Divulgação

“Nossa ideia, a princípio, era fazer essa distribuição em Niterói. Tenho procurado muitas pessoas que disseram que a assistência por aqui tem sido ampla, mas ainda assim há comunidades que necessitam, que é o caso do Morro do Céu. Entrei em contato com uma pessoa da Comunidade da Grota, no Complexo do Alemão, e temos a ideia de ajudar lá também”, prosseguiu.

Pedro deu detalhes do planejamento da caminhada. Ele partirá, sozinho, da Paróquia Santa Rita, na Região Central do Rio de Janeiro, e pretende ficar cerca de dez dias na cidade. O rapaz contou que, recentemente, fez o trajeto de carro para conhecer o percurso de aproximadamente 270 km.

“Eu vou sair daqui dia 18 de outubro, da Paróquia de Santa Rita e vou sozinho. Já fui de carro para mapear os lugares de parada para descansar, as cidades para fazer uma divulgação. Pretendendo fazer essa caminhada em até dez dias. Mostrar o sacrifício de alguém em prol de quem está passando fome e incentivar as pessoas a doarem via Pix”, explicou.

Ele fez questão de frisar que, embora seja católico, a participação é aberta a pessoas de quaisquer religiões. Por fim, ele ponderou que uma de suas maiores preocupações foi não atrelar o movimento a correntes políticas.

“Sou católico, tenho 44 anos. Sempre enfatizo muito que essa caminhada é sem preconceito. Embora eu tenha minha religião fui a todas as religiões. Não discrimino credo, raça ou orientação sexual. O único requisito para participar desse projeto é compaixão. Única coisa que não busquei foi associação política porque não queria associar a caminhada com polarização e eleição. Aceito ajuda de todo mundo assim como quero ajudar quem está precisando”, finalizou.

Mais informações sobre a iniciativa podem ser encontradas no Instagram @caminhadasolidariacontraafome. Dois eventos de divulgação serão realizados nos dias 9 e 16 de outubro, na Praia de Icaraí e Campo de São Bento, respectivamente. Para quem já quiser colaborar, o Pix da “Caminhada Solidária Contra a Fome” é (21) 98304-6446.