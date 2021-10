Niteroiense fica em terceiro lugar no Itacoatiara Big Wave 2021

Depois de três meses com as maiores e melhores ondas, o Itacoatiara Big Wave 2021 chegou ao fim com o niteroiense Gabriel Sampaio em 3º lugar. O grande vencedor foi o carioca Pedro Calado, que desceu a onda considerada a maior já surfada em Itacoatiara, foram quase seis metros. O segundo lugar ficou com o atleta de Saquarema e ex-BBB, Lucas Chumbo. A competição teve ainda como destaque a carioca Michelle des Bouillons que conseguiu a maior onda já surfada por uma mulher em Itacoatiara.

Pedro Calado é o campeão do Itacoatiara Big Wave 2021 com a onda considerada a maior já surfada no local. Fotos: Tony D’andrea

A competição que aconteceu entre julho e setembro, teve a participação dos atletas de forma online. Os atletas fizeram as filmagens e enviaram para a organização do evento. Após o encerramento da janela, o material foi julgado por uma comissão de arbitragem profissional, utilizando os critérios adotados pela Liga Mundial para o surf de ondas grandes.



Logo no swell de abertura , Pedro Calado surfou a maior onda da competição que fez a diferença na pontuação do atleta já que no julgamento do surf de ondas grandes a maior nota tem peso dois.

Niteroiense Gabriel Sampaio ficou em terceiro lugar. Fotos: Tony D’andrea



“Esse ano foi a maior onda ano passado foi a melhor. Me dou super bem em Itacoatiara e nos dois últimos anos a praia tem dado muita alegria. O somatório era de duas ondas mas logo na primeira já consegui uma maravilhosa, acho que foi a maior que eu já peguei no Brasil .Itacoatiara é um lugar muito especial, com ondas maravilhosas e pessoas sensacionais”, comemorou o campeão Pedro Calado.



“Esse critério incentiva os atletas a buscarem as maiores ondas . Competições como essas incentivam o esporte e incrementam o turismo na cidade. Vejo muito potencial em Niterói com competição desse tipo e como forma de estimular e incentivar também outros atletas. Tivemos esse ano ondas que nunca foram surfadas em Itacoatiara e se bobear no brasil e isso também graças ao crescimento e aperfeiçoamento desses atletas. Vamos segui evoluindo”, explica organizador da Alexey Wanick.

Michelle Des Bouillons, Lucas Chumbo, Pedro Callado, Gabriel Sampaio. Fotos: Tony D’andrea

“Muito importante mais uma vez apoiar esse evento na nossa cidade. Foi mais um ano com grande sucesso, trazendo os maiores nomes brasileiros do surf nessa modalidade para nossas águas. Isso só ressalta ainda mais que Itacoatiara com sua geografia favorável, e suas ondas diferenciadas , é um .dos berços do surfe mundial. Esse tipo de competição é benéfico para o município, gera visibilidade, inclusive para o exterior, projetando Niterói. A cidade dos esportes. Quero parabenizar aos vencedores Pedro Calado, Lucas Chumbo, nosso niteroiense Gabriel Sampaio, e todos que estiveram no mar se desafiando”.



O campeonato foi apresentado pela Enel Distribuição Rio e Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói. Apoio: Brodão Brasil Arenque Surfboards, IBMR Centro Universitário, Organics e E.Vianna Personal.Sobre a Enel Distribuição Rio.