Niteroiense estreia na Liga Pro Skate Europeia 2022

Atual campeã européia e 10ª colocada no ranking mundial de Street, Virginia Fortes Águas repete em 2022 a fórmula que deu certo ano passado. A jovem skatista brasileira volta a competir no Velho Continente neste final de semana, de olho em mais um título: a da Liga Pro Skate de Porto, em Portugal.

E se os sonhos são grandes para o futuro a longo prazo, Virginia prefere planejar a carreira passo a passo. E seus passos estão entrelaçados com a Europa.

“Eu estou muito feliz de estar na Europa novamente, aqui em Portugal, que é um país que me acolhe muito bem, e disputando torneios tão importantes para a minha carreira. Consegui me sair bem na maioria dos eventos no ano passado, mas a cada dia sinto que todas as skatistas estão evoluindo muito, e eu também estou buscando a minha evolução. Sei que a cada ano vai ser mais difícil, mas estou muito animada para essa nova temporada”.

Em 2021 a skatista dominou as pistas de Street, mas nesta etapa ela também vai disputar a competição na modalidade Park, que também é olímpica.

“Eu adoro andar no park, não vai ser a primeira, mas faz muito tempo que não me arrisco no bowl. Eu acho importante ser uma skatista over all, que anda nas duas modalidades. O park é muito divertido e sempre traz uma visão nova do skate, são outras manobras, outro jeito de andar, e isso é ótimo também para o Street”.

Virginia disputa a modalidade Park a partir de sexta-feira (25), e o Street acontece no sábado e domingo (26 e 27).