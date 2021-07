Niteroiense encara onda gigantesca no Itacoatiara Big Wave

A manhã desta sexta (30) foi de foi de condições desafiadoras e pesadas na praia de Itacoatiara, na Região Oceânica. Isso porque as ondas no local animaram os surfistas que participam do Itacoatiara Big Wave. E um dos destaques foi justamente um atleta da casa, Kalani Lattanzi, que aproveitou um swell para ousar em um desafio,

O niteroiense de 26 anos, um dos grandes representantes da nova geração brasileira de surfistas de ondas gigantes, mostrou atitude e protagonizou um Wipeout enorme na parte da manhã. A manobra, que também pode ser chamada de “Caldo” ou “Vaca”, significa quando o surfista cai da onda.

Conhecido como o Aquaman Brasileiro, o surfista conta que ficou impressionado com a onda que pegou.

“Olha, foi uma onda enorme. Talvez uma das maiores que já peguei em Itacoatiara. Eu já sou surfista profissional de ondas grande, mas com esse prêmio rolando a motivação é bem maior. Além do Wipeout peguei outras ondas boas que devem me ajudar ao longo do campeonato”, declarou

Kalani Lattanzi pegou onda gigantesca em Itacoatiara. Foto: Tony D’Andrea

Com viagem marcada para o dia 8 de agosto em direção ao México, o niteroiense declarou que a onda que pegou hoje é que pode ajudá-lo na disputa pelo pódio.

“Como estou viajando dia 8 para o México, então as ondas de hoje são as que estão na disputada, pois até a data da viagem não há previsão para outro swell em Itacoatiara. Espero que não venham um swell tão grande depois disso. Tomara que dê tudo certo, pois estou na jogada até o momento”, comentou.

Realizado em formato virtual pela primeira vez por causa da pandemia, o Itacoatiara Big Wave 2021 vai premiar em R$ 20 mil o surfista vencedor; e o cinegrafista responsável pelo melhor registro em R$ 5 mil. O segundo colocado receberá R$ 15 mil; e o cinegrafista, R$ 3 mil. Já o terceiro recebe R$ 5 mil; e o cinegrafista, R$ 2 mil.

Os atletas deverão fazer as filmagens e enviar para a organização do evento. Após o encerramento da janela, o material será julgado por uma comissão de arbitragem profissional, utilizando os critérios adotados pela Liga Mundial para o surfe de ondas grandes. O resultado será anunciado até outubro.