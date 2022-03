Niteroiense cria a Jornada Yoga Terapia Hormonal para ajudar mulheres na menopausa

A Jornada Yoga Terapia Hormonal, que será online, já está com inscrições abertas. A especialista em Yoga Terapia Hormonal e contadora de histórias, a niteroiense Angela Moreira, explica a técnica que traz benefícios ativando as glândulas que produzem os hormônios femininos, progesterona e estrogênio ajudando no período da menopausa.

A partir de 08 de abril, a técnica será disponibilizada através de uma jornada de 21 dias, totalmente online pela plataforma Zoom, com inscrições através de sua página no Instagram. Para as mulheres começarem a se familiarizar. Nos dias 30 e 31 de março, será feita a pré-jornada gratuita para apresentação e introdução ao método. Angela criou a jornada para ajudar mulheres que assim como ela, sofriam com os sintomas e para mostrar que é possível lidar com essa fase.

“Gosto de usar a frase da Fernanda Montenegro: Nossa sociedade vê as mulheres na menopausa como apenas um instrumento que está no fim do seu ciclo de vida. E isso não é verdade. Estava sofrendo com o climatério, e como sou naturalista, não queria tomar hormônio sintético. Como já dava aula de yoga integrado, comecei a pesquisar, estudar, fiz um curso de especialização em São Paulo e depois de três meses praticando direto, achei uma diferença incrível de energia e saúde no meu corpo e na minha libido. Comecei a promover os workshops e aulões de yoga hormonal, em vários lugares do Brasil como Rio, Curitiba, São Paulo, Bonito, Salvador, Fernando de Noronha e nunca mais parei”, lembra Angela.

É fato que desde 2020 (início da pandemia), as pessoas começaram a “olhar mais para dentro” e buscar alternativas para driblar vilões como stress, cansaço e ansiedade e a grande maioria dessas pessoas são mulheres. Justamente para entender seus ciclos, hormônios, fases e todas mudanças hormonais que o corpo passa e que é refletido no dia a dia, a yoga passou a ser muito procurada por mulheres tentando entender e lidar melhor com seu corpo.

As inscrições devem ser feitas através de sua página no Instagram @angeluzyoga