Niteroiense comandará Seleção de Futebol de 6

O evento Socca Word Cup acontece nos dias 10 e 19 de junho de 2022 em Cancún, no México.

O niteroiense Marcelo Góes será o técnico da Seleção Brasileira de Futebol 6. Ele irá comandar a equipe que vai participar da Socca Word Cup 2022 a ser realizado entre os dias 10 e 19 de junho de 2022 em Cancún, no México.

Marcelo Fofão, 45 anos, como é conhecido tem várias passagens por clubes de Futebol 7 do Brasil. Sua experiência será tão fundamental para a equipe buscar o tão sonhado troféu de campeão mundial.

“É uma grande honra ter sido convidado para comandar a equipe de futebol 6. Espero que possamos ter uma boa participação e quem sabe trazer o campeonato para o Brasil”, conta Fofão.

Fofão tem experiência em clubes como o Vasco da Gama. O último clube onde estava era o Serrana Futebol Clube onde treinou a equipe de futebol society. Marcelo possui vasta experiência na modalidade, chegou a ficar à frente de equipes de fora do estado, e das seleções do Rio e Paraná.

O futebol de 6 é uma modalidade esportiva similar ao futsal. As equipes se enfrentam em uma quadra de, aproximadamente, 42 x 22 metros com gramado sintético, com dois tempos de 25 minutos. Durante o jogo as substituições são ilimitadas, e tem a particularidade que a bola se mantém em jogo de forma quase permanente, devido à parede de acrílico transparente que cerca o campo. É a segunda maior modalidade de futebol coberto depois do Futebol de salão.

Sobre a Federação Internacional de Socca

A Federação Internacional de Socca opera competições internacionais de futebol de pequeno porte para equipes nacionais e de clubes nos formatos de futebol de 5,6, 7 e 8.

Fundada em 2017 por operadores nacionais de 5 e 6 ligas de futebol de 5 e 6 de cada lado na Europa e Ásia, a ISF reúne a expertise dos líderes do setor para lançar os mais emocionantes torneios internacionais de futebol de pequeno porte em locais em todo o mundo.

Um estádio espetacular construído para propósitos será erguido nos arredores da cidade de Cancún.

torneio de uma semana, que é o maior do mundo, contará com as melhores equipes nacionais de 6 a lado de todo o mundo, e está sendo apoiado pelo governo de Quintana Roo.

A Federação Mexicana de Socca e o ISF estão investindo pesado no evento para ajudar a garantir o mais alto nível de produção de eventos.