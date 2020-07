Niteroiense Bruno Souza assume Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento

O niteroiense Bruno Souza é o novo secretário nacional de Esportes de Alto Rendimento. O ex-jogador da Seleção Brasileira de handebol substitui o ex-jogador de vôlei de praia Emanuel Rego, exonerado em junho. A pasta faz parte da Secretaria Especial de Esporte (subordinada ao Ministério da Cidadania), cujo secretário nacional é Marcelo Reis Magalhães.

Bruno recebeu o convite de Magalhães, o deixou o ex-jogador muito feliz pela lembrança.

“Recebi o convite diretamente do secretário. Me dá muito orgulho ter sido lembrado. Tenho experiência em gestão, pois fui secretário de esportes de Niterói. Nos tornamos referência em todo o Estado do Rio de Janeiro”, disse.

Bruno afirmou está confiante de desempenhar uma boa administração no que considera um grande desafio.

“Além de um grande desafio, é uma grande oportunidade para dar minha contribuição, assim como foi em Niterói. Minha experiência em gestão pública dará um norte”, declarou Bruno, que recebeu ligações de grandes ídolos do esporte, como Lars Grael, Hortência e Bernardinho.

Entre as funções da pasta que assume está a administração dos programas de auxílio e incentivo ao esporte de alto rendimento, como o Bolsa Atleta, e o contato com os Comitês Olímpico e Paralímpico do Brasil. A expectativa do ex-capitão da Seleção Brasileira de handebol é a de dar cada vez mais incentivos aos atletas.

“Após as Olimpíadas de 2016 no Rio, esperava-se um grande apoio ao esporte. Mas o que vimos foam lacunas abertas. Foi gerada uma expectativa que não se concretizou. Como também já fui do Conselhos de Atletas vou poder dar todo apoio aos atletas”.

No primeiro momento, Bruno irá conhecer a equipe e a estrutura que cerca seu cargo. Com o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021, ele acha prematuro projetar a participação brasileira.

“Ainda não dá para projetar. Por conta do adiamento dos Jogos, muitos atletas ainda estão buscando vaga. Nossa grande primeira missão será dar condições de treinamento para que conquistem a classificação”, informou Bruno Souza, que irá para Brasília nesta segunda-feira, 20, para se apresentar ao secretário Marcelo Reis Magalhães e assumir o cargo.

Bruno Souza jogou por 10 anos na Alemanha e mais quatro temporadas na França. Pela Seleção Brasileira atuou 196 vezes e marcou 623 gols. Em 1999, foi medalha de prata no Pan-Americano de Winnipeg (Canadá) e conquistou dois ouros: Santo Domingo (República Dominicana), em 2003; e Rio de Janeiro, em 2007. Ele disputou ainda duas Olimpíadas: Atenas-2004 e Pequim-2008. Entre 2002 e 2004, foi eleito para a seleção do mundo, tendo sido escolhido em 2003 o terceiro melhor atleta de handebol do planeta pela Federação Internacional de Handebol.

O agora secretário de Alto Rendimento estudou no Instituto São Marco, Colégio Abel e o Centro Educacional, ambos em Niterói. Ele é formado em fisioterapia, com cursos de especialização de gestão no COB. Bruno trabalhou ainda no Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012; e do Brasil, em 2016.