Niterói zera ocupação em UTIs de Covid-19 na rede privada

Mais um relatório foi divulgado pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gonçalo (SindHleste) e o índice de internações por Covid-19 nos hospitais particulares das duas cidades continua em queda. A queda em Niterói foi de 50% no número de internações em quartos de adultos e as UTIs estão sem nenhum paciente, com uma queda de 100% entre dia 14 e 21 de março.

Em Niterói no dia 14 tinham 4 pacientes adultos internados em Niterói e dia 21 caiu para 2, queda de 50%; e tinha 1 criança até 11 anos nesse tipo de leito e esse número zerou no dia 21. Já em relação aos leitos de UTI tinham 8 pacientes e agora não tem mais nenhuma pessoa internada, nem adulto e nem criança.

De acordo com o Painel Epidemiológico de Niterói a cidade tem 5,9% de ocupação de leitos clínicos pelo SUS e 1,6% de leitos da UTI. Em relação as vacinas, 93,3% da população da cidade está com a 1ª dose da vacina

SÃO GONÇALO

Em São Gonçalo, nos quartos e enfermarias, no dia 14 de março tinha apenas 1 paciente internado e no dia 21 de março continua com apenas um paciente. E nas UTIs dos hospitais particulares do município não têm mais ninguém internado desde o dia 14, segundo o sindicato.

Segundo a Prefeitura de São Gonçalo a cidade tem 9 pacientes hospitalizados pela Covid-19. A cidade vacinou 768.615 pessoas com a primeira dose e 22.266 com a dose única da Janssen. Ao todo, 671.072 pessoas foram imunizadas com a segunda dose. Com a dose de reforço estão vacinadas 320.808 pessoas.