Niterói volta a aplicar Astrazeneca

Um novo lote da vacina Astrazeneca com 220 mil doses chegou no estado do Rio. Essa nova remessa vai permitir que os postos de vacinação de Niterói sejam reabastecidos com a vacina feita pela Fiocruz.

Moradores da cidade, vem usando suas redes sociais para reclamar sobre a falta da vacina nos postos, porém o problema não se restringe só em Niterói. Nesta última terça-feira (19), o Secretário Estadual de Saúde, Alexandre Chieppe comunicou que o estoque da vacina estava praticamente vazio e havia solicitado para o Ministério da Saúde um novo envio, com urgência.

Na cidade de Niterói, quem recebeu a Astrazeneca na primeira dose e teve alguma reação ou não estava encontrando o imunizante disponível para segunda dose, estava autorizado a receber a Pfizer.