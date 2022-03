Niterói Vôlei se classifica para as semis da Superliga B

O Niterói Vôlei Clube deu mais um importante passo para se colocar como potência nacional do esporte. Nesse sábado (19), a equipe se classificou para as semifinais da Superliga B, mesmo perdendo por 3 sets a 2 para o Instituto Cuca, do Ceará, em jogo que aconteceu no ginásio do clube Canto do Rio.

Mesmo com o revés, a combinação de resultados da rodada última rodada permitiu que o time niteroiense avançasse de fase na competição. O próximo jogo será contra a equipe do Suzano, de São Paulo. O treinador Walner Santos fez uma breve análise sobre a partida.

“Foi um jogo difícil, uma equipe com características muito parecidas com as nossas. Perdemos algumas oportunidades, infelizmente não conseguimos sair com a vitória, mas é uma realização muito grande poder ter nossa equipe entre as quatro melhores da Superliga B, foi uma temporada acima da nossa expectativa”, disse o treinador Walner Santos.

O time conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL). O prefeito da cidade, Axel Grael, e o secretário titular da pasta, Luiz Carlos Gallo, estiveram presentes para assistir à partida.

Fotos: Divulgação/Niterói Vôlei e SMEL