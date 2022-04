Niterói Vôlei Clube decide a vida na Superliga B

O Niterói Vôlei Clube enfrenta o Suzano, em São Paulo, neste sábado (02), às 14 horas, com transmissão do Sportv, pelo segundo jogo da semifinal da Superliga Masculina B. A partida tem caráter decisivo para a equipe niteroiense, que precisa vencer a equipe paulista, para continuar sonhando com a elite do vôlei nacional.

Na primeira partida, no último sábado (26), o Niterói foi superado por 3 sets a 1 (25×20; 22×25; 23×25; 17×25), jogando em casa, no ginásio do Canto do Rio, no Centro da cidade. Como a disputa é uma melhor de três, em caso de nova derrota, a equipe será eliminada. Por isso, só a vitória interessa. Se ocorrer um triunfo, um terceiro jogo será necessário, mas com mando de quadra do Suzano, no dia 5 de abril, às 18h30.

O Niterói terminou a competição em quarto e enfrenta a melhor equipe da competição, que se classificou com 18 pontos, como líder isolado.

Foto: Divulgação / Niterói Vôlei Clube