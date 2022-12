Niterói vence batalha jurídica por royalties do petróleo

Os municípios de Niterói, Guapimirim, Magé e São Gonçalo travam uma guerra entre si pelos royalties do petróleo. Mas com a decisão na última segunda-feira (26) da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou um pedido apresentado, em liminar, dos três municípios, para voltarem, a cidade Niterói saiu vitoriosa do imbróglio. A votação havia sido suspensa em setembro deste ano. Os municípios que saíram prejudicados podem recorrer da decisão no STJ.

Niterói recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando o caso foi sentenciado com ganho de causa para Guapimirim, Magé e São Gonçalo. A presidente da Corte, ministra Maria Thereza de Assis Moura, suspendeu os pagamentos em setembro, e o caso foi parar no STF. A Suprema Corte não entrou no mérito da questão, apenas negou a solicitação para o reenvio dos repasses, sob a alegação de que o caminho processual (suspensão de liminar) foi indevido.

A ministra Rosa Weber, na sentença, entendeu que o pedido de suspensão da liminar é, segundo a própria, “absolutamente inconcebível”, a partir das manifestações de Niterói e do Rio de Janeiro, além da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Assim, fica mantida a divisão dos royalties estipulada.

Cabe recurso

Agora, os três municípios, que venceram em primeira e segunda instâncias, podem recorrer ao plenário do STJ. O advogado Vinicius Gonçalves, que defende as três cidades que deixaram de receber os recursos, afirmou que vai recorrer.

“Vamos recorrer, sim. Penso que o Judiciário está sendo induzido a erro. Estamos falando de 1,6 milhão de pessoas que estão deixando de ser atendidas em setores importantes, como saúde, educação, infraestrutura. Esse dinheiro é para isso. Enquanto os roylaties geram R$ 17, por ano, para cada morador de São Gonçalo, a conta em Niterói chega a R$ 12 mil anuais”, alegou.