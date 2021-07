Niterói vai ultrapassar 100 mil imunizações completas nesta quinta-feira

A cidade de Niterói já vacinou 286.656 pessoas com a primeira dose e 99.947 com a segunda dose. Com isso o município tem 70% dos niteroienses acima de 18 anos já vacinados. A partir dessa quinta-feira (1) pessoas com 40 anos ou mais poderão tomar o imunizante em nossa cidade. As gestantes e lactantes com indicação médica também podem ser imunizadas.

A vacina está disponível nos 11 pontos de vacinação distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h. No Campo de São Bento, a imunização vai até 16h. Para as gestantes e lactantes a imunização ocorrerá em três pontos (Policlínica Regional Sérgio Arouca, Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva e Policlínica Regional de Itaipu). Neste sábado (12) a vacinação ocorrerá das 08h às 12h, com entrada até às 11h30, nas Policlínicas Regionais Sérgio Arouca e Carlos Antônio da Silva, além do drive-thru, no Campos da UFF, no Gragoatá.

Para receber a vacina é necessário apresentar comprovante de residência, identidade e no caso das gestantes e lactantes, laudo com indicação médica.

Confira o calendário:

05, 06 e 07/07 – a partir de 39 anos

08, 09 e 10/07 – a partir de 38 anos

12, 13 e 14/07 – a partir de 37 anos

15, 16 e 17/07 – a partir de 36 anos

19, 20 e 21/07 – a partir de 35 anos

22, 23 e 24/07 – a partir de 34 anos

26, 27 e 28/07 – a partir de 33 anos

29, 30 e 31/07 – a partir de 32 anos