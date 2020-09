Niterói vai retomar atividades presenciais do Ensino Médio

Na live realizada no Gabinete de Crise na noite desta quinta-feira (17), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou a retomada do Ensino Médio na cidade. A decisão foi tomada a partir de um estudo da Sociedade de Pediatria do Estado Rio de Janeiro.

O prefeito acredita que chegou a hora de retomar as atividades presenciais do Ensino Médio. Na opinião dele, a faixa dos adolescentes é a mais indicada para essa retomada.

“A partir de segunda-feira, estão autorizadas as atividades presenciais desde que os protocolos sejam obedecidos. A regulação do Ensino Médio cabe ao Estado, mas Niterói tem protocolos muito bem definidos”, declarou.

O projeto piloto será realizado com todos os cuidados.

“É o momento de fazermos esse projeto piloto da área de Educação. A Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro fez uma nota técnica, onde reforça a necessidade de se ter um planejamento da retomada gradativa, com cuidados com os profissionais de Educação e os alunos. A educação está sendo feita exclusivamente a distância. Há estudos que dizem que o ideal é o modelo híbrido”, afirmou.

Rodrigo declarou que o Carnaval 2021 da cidade está suspenso devido à pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada após uma reunião com a Associação de Escolas de Samba de Niterói.

Ele ressaltou que o adiamento do carnaval foi decidido através do diálogo e por orientação do Comitê Científico e do Gabinete de Crise.

“Não tem como ocorrer Carnaval enquanto não tivermos uma vacina. Não podemos permitir eventos de aglomeração na cidade”, disse.

Outra mudança anunciada pelo prefeito foi em relação aos caminhões que realizam o serviço de carga e descarga.

“A partir de hoje, vamos retomar com os horários específicos para o serviço de carga e descarga por causa do aumento de circulação de pessoas. Volta a ficar proibida de 6h às 9h e entre 16h e 20h. O objetivo é facilitar a melhor fluidez da cidade”, afirmou.