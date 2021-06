Niterói vai receber remessa de vacina da Janssen

Além da Pfizer e da Coronavac, Niterói vai receber no sábado (26) uma remessa da vacina Janssen aplicada em dose única. A quantidade de doses destinadas ao município, no entanto, ainda não foi divulgada.

A distribuição das doses para os postos só será feita na segunda-feira (28) depois que a Secretaria de Saúde fizer o controle interno das doses recebidas.

ESTADO RECEBEU MAIS DE 130 MIL DOSES DA JANSSEN

O estado do Rio recebeu 132.450 doses da Janssen, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), que serão distribuídos aos 92 municípios.

Da Pfizer a remessa recebida é de 200.070. Já da Coronavac, o Rio recebeu 273.400 vacinas (136.700 para primeira aplicação e 136.700 para segunda).

O Secretário Estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, explicou que a distribuição da Janssen para todos os municípios foi decidida em reunião do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems).

“Esta vacina é administrada em dose única, mas as demais disponíveis necessitam da aplicação das duas doses para alcançarem a eficácia demonstrada nos estudos. Além disso, vale reforçar que todas as vacinas disponíveis são eficazes contra as variantes identificadas até o momento”, explica o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.