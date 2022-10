Niterói vai receber carreta adaptada para aulas sobre a tecnologia 5G

O estado do Rio de Janeiro vai receber, de 24 a 28 deste mês, a carreta da Huawei, empresa multinacional de equipamentos para redes e telecomunicações. O caminhão possui uma sala de aula em seu interior e vai levar conhecimento sobre a quinta geração de rede móvel (5G) em diversos setores da sociedade.

Com o apoio da Prefeitura de Niterói, a carreta ficará no Caminho Niemeyer, na próxima segunda-feira (24), das 9h às 18h. O campus fica na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, número 286, no Centro.

Os cursos de capacitação e palestras vão funcionar com ajuda da nova tecnologia. O objetivo é demonstrar a potencialidade do 5G na prática.

“Niterói já é a cidade mais inteligente do estado do Rio. Há alguns anos seguimos evoluindo na agenda das smart cities no cenário nacional. Contamos com vários centros universitários e temos uma grande vocação para o avanço. É importante que toda essa aptidão do município para a tecnologia se converta em qualidade de vida, com desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade e à justiça social.

Espero que o público possa aproveitar ao máximo a carreta na nossa cidade e que essa experiência tecnológica se traduza em oportunidades para a população, principalmente para os jovens niteroienses”, destacou Axel Grael e afirmou que o público poderá aproveitar a presença do Caminhão 5G na cidade.

O Caminhão 5G é um projeto da Huawei que visa percorrer o Brasil e levar informações sobre a tecnologia móvel. O Pólen (Polo de Inovação da Unisuam) é parceiro da multinacional na iniciativa de trazer a carreta para o estado. Entre a próxima terça-feira (25) e sexta-feira (28), a carreta ficará no campus da Unisuam, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

“Nosso objetivo sempre foi expandir as oportunidades através da tecnologia e hoje estamos, junto a Huawei, levando a tecnologia 5G para duas unidades da Unisuam, Niterói e Bangu, com palestras e cursos gratuitos”, explicou o gestor de Inovação do Pólen, Diego Braga.

As aulas serão ministradas pela equipe de especialistas da Huawei. Depois de cada lição, outra turma poderá entrar e aproveitar a novidade. A carreta também estará disponível para visitação do público que quiser saber mais sobre as tecnologias.