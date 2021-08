Niterói vai permitir segunda dose da Pfizer para quem teve reação a primeira dose da Astrazeneca

A Secretaria de Saúde de Niterói vai permitir a aplicação da segunda dose do imunizante Pfizer, a partir desta quinta-feira (12), nas pessoas que tiveram reação adversa a primeira dose da vacina Astrazeneca. Para autorizar a susbstituição o morador precisa assinar um termo que declara a reação apresentada. O documento estará disponível no site da prefeitura e nas unidades de vacinação.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já recomenda a intercambialidade da AstraZeneca para a Pfizer aos locais com comprometimento do fornecimento da vacina AstraZeneca, como ocorre no Brasil, por conta dos repasses do Ministério da Saúde. Além disso, o Ministério da Saúde já autorizou a medida em gestantes que receberam a primeira dose da AstraZeneca.

A medida é vista de forma positiva em países como a Alemanha, França, Suécia, Noruega e Dinamarca, que defendem o esquema misto entre aqueles que receberam primeira dose de AstraZeneca.

Para quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca, apresentou algum efeito adverso e deseja receber a Pfizer, é preciso respeitar o intervalo entre as doses, assinar o termo de consentimento e apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante da primeira dose no ato da vacinação.

Niterói alcançou, até o último sábado (7), 47,05% de cobertura vacinal do esquema completo contra a Covid-19 da população-alvo e já imunizou mais de 360 mil pessoas com a primeira dose, ou 88,41% da população acima de 18 anos.