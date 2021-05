Niterói vai participar das comemorações de 90 anos do Cristo Redentor

Um dos principais pontos turísticos do mundo, considerado uma das sete maravilhas do planeta, o Cristo Redentor comemora, este ano, 90 anos. E a novidade é que Niterói vai participar da celebração deste importante marco. Os detalhes serão divulgados ainda nesta terça-feira (18).



À princípio, seria realizada uma grande exposição, em homenagem ao monumento, no Museu de Arte Contemporânea (MAC), que é outro majestoso e imponente expoente da arquitetura moderna.



Niterói tem a melhor vista cenográfica do Cristo Redentor. De diversos ângulos da cidade, é possível contemplar a escultura de 30 metros de altura, inaugurada em 12 de outubro de 1931, no alto do morro do Corcovado, a 709 metros de altura, que abraça e abençoa a todos nós.