Niterói vai investir R$ 12 milhões no ‘Supera Mais’

Durante a transmissão ao vivo, também foi anunciado que a Prefeitura de Niterói vai disponibilizar mais R$ 12 milhões em crédito para capital de giro em uma nova fase do programa Supera Mais, desenvolvido em parceria com a AgeRio para atender micro e pequenas empresas. Os juros serão assumidos pelo município, e o tomador do empréstimo terá carência de até 10 meses para iniciar os pagamentos e possibilidade de quitação em até 36 vezes.

A secretária municipal de Fazenda, Marilia Ortiz, lembrou que o Supera Mais já atendeu a cerca de 400 micro e pequenas empresas da cidade, concedendo mais de R$ 17 milhões em crédito.

“Nós completamos em julho R$ 1 bilhão em investimentos para mitigar os impactos da pandemia na cidade nos últimos 18 meses. Com esses recursos, auxiliamos empresas, as pessoas mais necessitadas na cidade e ampliamos a retaguarda de saúde no município. Isso torna Niterói um exemplo no país, pois não há nenhuma cidade que tenha feito investimentos desse porte”, detalhou a secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz.