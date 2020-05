Niterói vai iniciar testagem em sistema drive-thru

A Prefeitura de Niterói vai oferecer testes de coronavírus em sistema drive-thru, que permite a coleta de material para exame com a pessoa dentro do carro. Segundo o prefeito Rodrigo Neves, o serviço será feito pelas unidades de Atenção Básica de Saúde. Ele disse que na segunda-feira vai detalhar como funcionará a nova medida.

“O teste será para as pessoas que tiveram contato com outras infectadas e acham que precisam fazer a testagem dentro dessa ampliação do programa de rastreamento de infectados que a Prefeitura realiza para reduzir a taxa de transmissão na cidade”, disse o prefeito.

Na quinta-feira (21) o prefeito disse que até 10 mil moradores de Niterói, com sintomas da Covid-19 (febre ou quadros respiratórios), poderão fazer o diagnóstico do novo coronavírus. Ele ressaltou que, na cidade, já foram feitos mais de seis mil testes.

“Os testes foram fundamentais para a transição gradual para a nova normalidade que se iniciou. Porque nós temos a resposta de onde o vírus anda circulando e os testes antecipam nosso poder de respostas”, ressaltou o prefeito. Segundo Rodrigo Neves, o protocolo de testagem foi feito pela Prefeitura de Niterói, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Universidade Federal Fluminense (UFF), e determina que o teste sorológico deve ser feito a partir do oitavo dia dos sintomas identificados pela equipe de atenção básica, através do programa Médico de Família.

KITS ESCOLARES — Segundo o prefeito Rodrigo Neves, também a partir da semana que vem, as escolas municipais de Niterói vão iniciar a distribuição de material pedagógico e atividades curriculares.

“Percebemos que muitas crianças e famílias ou por não ter acesso à internet ou por dificuldade, estão ficando sem o acompanhamento educacional, que é muito precioso e necessário mesmo nesse contexto de suspensão das aulas as aulas estão suspensas mais de dois meses e é possível que fique um pouco mais em função dos indicadores que a gente vai medindo semana após semana”, disse o prefeito.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Flávia Monteiro de Barros, serão entregues materiais escolares e kits para as crianças do ensino fundamental e da pré-escola.

“Esses kits contém jogos pedagógicos, livros e material que também poderão ser usado para criança e seus familiares desenvolverem atividades que já estão postas. Cada kit escolar também é acompanhado de um caderno de atividade e nesse caderno nós temos atividades de leitura, de matemática, cadernos específicos para o ensino fundamental 2 em língua portuguesa e matemática”, explicou Flávia Monteiro de Barros.

Ela finalizou informando que as escolas vão abrir parcialmente para que essa tarefa e para que esse esforço possa ser realizado.

“Trabalharemos para as crianças terem acesso, sobretudo aquelas que não tem recursos tecnológicos, e possam estudar mesmo em tempo de confinamento social. Essa é nossa preocupação e esse nosso compromisso”, concluiu a secretária.