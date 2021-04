Niterói vai incluir professores e rodoviários na prioridade da vacinação

O prefeito de Niterói, Axel Grael, divulgou em suas redes sociais que vai incluir os profissionais de educação e os rodoviários no grupo prioritário para receber as vacinas contra a Covid-19. Mediante o anúncio, que foi feito através das redes sociais, o Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) disse que vai se reunir com a diretoria no domingo (25) para confirmar se a greve marcada para a próxima segunda-feira (26) será mantida ou não. O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação de Niterói (Sepe) também não se posicionou sobre a inclusão da categoria.

Grael explicou na postagem que determinou que a Secretaria de Saúde fizesse um estudo para incluir estas categorias no calendário de vacinação o mais rapidamente possível. Grael ainda pontuou que depende do Governo Federal repassar as doses de vacina, que já que há escassez do imunizante, visto que a aplicação da primeira dose da vacina na cidade está suspensa por falta de abastecimento.

Em Maricá também está se estudando a inclusão da categoria na prioridade para vacinação. De acordo com nota do Sintronac o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira, se encontrou com o presidente da Empresa Pública de Transportes (EPT), Celso Haddad, e o secretário municipal de Governo, João Maurício, na manhã desse sábado (24). Rubens confirmou que a prefeitura de Maricá irá criar uma comissão, integrada por membros do governo e do sindicato, para elaborar um cronograma de vacinação, que incluirá os rodoviários na lista de prioridades.



“Vamos aguardar um posicionamento oficial de Niterói e iniciar o trabalho da comissão em Maricá. Mas ainda faltam os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Tanguá. Por isso, vamos nos reunir para definir a posição em relação à paralisação do dia 26 de abril”, afirmou Rubens.

“Precisamos, o quanto antes, finalizar a imunização dos maiores de 60 anos e vacinar as pessoas com comorbidades, como pacientes de câncer, transplantados, portadores de síndrome de down, entre outros. Estamos tomando as providências, inclusive judiciais, para adquirir imunizantes em número suficiente para proteger toda a nossa população”, terminou o prefeito de Niterói através da nota.