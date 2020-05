Niterói vai ganhar serviço telefônico 24 horas sobre coronavírus

Os moradores de Niterói vão ganhar na próxima quinta-feira (28), um serviço telefônico gratuito para tirar dúvidas sobre o coronavírus. O prefeito Rodrigo Neves (PDT), durante a live do Gabinete de Crise na página oficial da Prefeitura no Facebook, disse que nesta quarta-feira (27) o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, vai fazer uma live na parte da tarde no Gabinete da Prefeitura para explicar como vai funcionar.

“A partir de quinta-feira vamos estar com esse serviço disponível para todos. Este programa de teleatendimento é para fortalecer o trabalho de vigilância epidemiológica e o que é feito nas Unidades Básica de Família pelo Programa Médico de família, que tem sido extraordinário no rastreamento de infectados. Será um programa muito inovador de monitoramento para fortalecer o sistema de acompanhamento dos casos das pessoas e vai ser muito integrado e inteligente”, disse o prefeito.

O prefeito Rodrigo Neves disse também que vai anunciar na quinta-feira em detalhes como vai funcionar o programa de testagem massiva para aquelas pessoas que eventualmente não tem acesso ao médico de família e as unidades básicas de família. “Vamos ter alguns pontos na cidade no sistema de drive-thru que vai ser implantado através de aplicativo onde o cidadão vai poder marcar esse teste e também receber o resultado por meio de seus smartphones e o seu celular. Vai ser um trabalho muito positivo e muito importante e não tenho dúvida que isso vai contribuir muito para combater com eficiência ao longo dessas próximas semanas e meses o coronavírus em Niterói”, afirmou o prefeito.

CADASTRO — A Prefeitura de Niterói iniciou, nesta terça-feira (26), o cadastramento de motoristas de transporte remunerado privado individual de passageiros por Operadora de Transporte Compartilhado (OTC), no programa que visa o pagamento de auxílio emergencial temporário. O benefício, no valor de R$ 500, será pago pelo Município por três meses consecutivos. O cadastro segue até amanhã (28) pelo site da Prefeitura: http://www.niteroi.rj.gov.br.



O apoio emergencial será pago em virtude dos impactos sociais e econômicos da pandemia do coronavírus. Para adesão ao programa, os motoristas devem ter realizado, no mínimo, 30 horas semanais de trabalho, em média, nos últimos seis meses anteriores à publicação da lei.



De acordo com a Lei 3491, de 29 de abril de 2020, e o Decreto 13597 de 13 de maio de 2020, o motorista não poderá ser servidor público na ativa ou aposentado, ou pensionista de servidor; sócio em atividades empresariais ativas; ter outra atividade remunerada; nem ter se beneficiado de outro programa municipal pago em virtude da pandemia. Para saber se tem direito ao benefício, os motoristas podem consultar a página: motoristaotc.niteroi.rj.gov.br.

BOLETIM — Segundo o boletim da Prefeitura de Niterói, nesta terça-feira, a cidade tem 1.742 casos de Covid-19 confirmados em moradores, dos quais: 612 isolamento domiciliar e sendo acompanhados pela Fundação Municipal de Saúde, 945 pacientes recuperados, 97 óbitos e 88 hospitalizados.