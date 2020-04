Niterói vai constituir grupo de trabalho para volta gradual do comércio

O prefeito Rodrigo Neves (PDT) em sua live diária sobre a atualização do novo Coronavírus disse, no início da noite desta segunda-feira (20), que recebeu em seu gabinete de crise, empresários de diversos segmentos e que irá constituir um grupo de trabalho na área econômica junto com todas as entidades empresariais importantes da cidade como, a Federação das Indústrias, Associação Comercial, Sindilojas e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Niterói) e também com outras entidades que representam o setor privado da cidade, para elaborar, nos próximos dias, um plano de retomada das atividades comerciais.

“De sete a 10 dias vamos estruturar um plano de retomada gradual e calibrada de acordo com as ações que já fizemos na cidade para o combate do Covid-19”, disse o prefeito. Segundo ele, as principais diretrizes serão informadas assim que estiverem liberadas por sua live diária. “As medidas em relação ao isolamento social são importantes nos próximos dias porque nós estamos observando outros municípios, como o Rio de Janeiro, que teve um aumento de óbitos do Covid-19”, afirmou o prefeito.

Ainda na parte da tarde, o prefeito recebeu a Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) e o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município (Sindlojas) para análise de propostas de fácil e rápida implementação, que segundo os empresários, “são de extrema importância para se vencer a atual situação”.