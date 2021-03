Niterói vai comprar 800 mil doses da Sputnik V

A prefeitura de Niterói assinou hoje (31) um contrato para a compra de 800 mil doses da vacina russa Sputnik V. O anúncio foi feito, nas redes sociais, pelo prefeito Axel Grael (PDT) que informou que o município passou a fazer parte de um Consórcio formado por estados do Nordeste e cidades como Maricá e Araraquara, em São Paulo. Cada dose deve custar U$ 9,95

O contrato segue agora para a Rússia para a assinatura dos empresários russos e depois deve retornar com um cronograma de entrega do imunizante definido. “Nós não estamos medindo esforços para vencer essa guerra contra o coronavírus. Temos tomado todas as providências de prevenção e combate à pandemia, mas a nossa maior arma é mesmo a vacina. Por isso, estamos buscando no mundo onde podemos comprar uma vacina que esteja disponível, seja segura e eficaz”, afirmou o prefeito.

Contudo, de acordo com o chefe do executivo municipal, a população apenas estará livre do vírus quando toda a população estiver vacinada e, até lá, será preciso respeitar todas as medidas restritivas que estão sendo aconselhadas pelas autoridades sanitárias.

“Essa é mais uma frente que abrimos com o objetivo de comprar mais vacinas, lembrando que Niterói já faz parte do consórcio liderado pela Frente Nacional de Prefeitos com o mesmo fim. O foco é salvar vidas”, concluiu.