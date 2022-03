Niterói vai celebrar os 100 anos do Partido Comunista este mês

Há 100 anos nascia em Niterói, na rua Visconde de Rio Branco o Partido Comunista do Brasil. Para celebrar o centenário a cidade orgulhosamente recebe, nos dias 25 e 26 de março, o “Festival Vermelho – Floresce a Esperança”, realizado pelo PCdoB em parceria com a Fundação Maurício Grabois (FMG).

Com apenas nove pessoas, o partido que sonhava com o proletariado no poder foi fundado clandestinamente no Centro da cidade, cinco anos após a Revolução Russa, que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o Partido Bolchevique, de Vladimir Lênin. A fundação do PC do B foi festejada também em Moscou.

“Festival Vermelho – Floresce a Esperança” é uma festa inspirada em festivais internacionais de esquerda existentes ao redor do mundo. A entrada será gratuita e a programação reunirá uma maratona de atividades culturais, formativas e políticas como shows, debates, seminário, lançamento de livros, exposição, feira, gastronomia, mostra de cinema, convidados e participantes de todo o país, além de representações internacionais.

O Festival acontece no Caminho Niemeyer, um conjunto de equipamentos culturais projetados pelo comunista Oscar Niemeyer ao longo da orla de Niterói. As atividades, para todos os públicos, acontecem presencialmente, mas também contam com participações on-line, atividades em formato híbrido e transmissões ao vivo.

Internacional

Inspirado em outras grandes festas da esquerda internacional, como a Festa do Avante (Portugal), a Fête de L’Humanité (França) e a Fiesta de Los Abrazos (Chile), o Festival Vermelho é uma grande celebração das ideias progressistas, celebrando a resistência e a alegria daquelas e daqueles que lutam por um mundo mais justo, igualitário, com diversidade e sustentabilidade.

Reunindo diversas gerações da militância e também o público em geral, o festival é um convite a pensar novos futuros para o Brasil e o planeta, em um momento de grandes desafios e contradições do sistema político, econômico e social vigente.

Partido Comunista

No dia 25 de março de 1922, nove pessoas se reuniram, de forma clandestina, em uma casa na rua Visconde do Rio Branco, na cidade de Niterói, para fundar um movimento que transformaria para sempre a história política do Brasil.

Com um pequeno grupo de trabalhadores, entre barbeiros, eletricistas, sapateiros, alfaiates, e que contava também com o jornalista e intelectual Astrojildo Pereira, nascia a Seção Brasileira da Internacional Comunista, o Partido Comunista do Brasil, que logo se espalharia por todo o território brasileiro em um movimento de massas.

Foi o primeiro partido nacional do país, em uma época em que a política se organizava apenas regionalmente, com o poder do coronelismo, dos mandos e desmandos das elites rurais e urbanas. Um marco para a transformação do ambiente de opiniões e disputas daquele período, que ecoa até hoje no cenário político e social.

Serviço

Data: 25 e 26 de março

Local: Caminho Niemeyer: Jornalista Rogério Coelho Neto s/n Centro, Niterói (RJ)

http://caminhoniemeyer.niteroi.rj.gov.br /

Entrada gratuita