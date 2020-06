Niterói vai ampliar a sua rede de sistema de alerta e alarme sonoro

Niterói vai ganhar cinco novas sirenes de alertas nas comunidades do Caramujo, Caniçal, Boa Esperança e Jurujuba até 15 de junho. As sirenes serão instaladas em pontos estratégicos com o objetivo de emitir alertas à população. Hoje, são 32 sirenes de alerta em 27 pontos da cidade.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia conta com um sistema de alertas e alarmes por sirenes que era operado pelo Governo do Estado e foi municipalizado em maio de 2016, quando a Prefeitura de Niterói assumiu a manutenção dos equipamentos. No último ano, duas novas sirenes foram integradas à rede de alertas da Defesa Civil na cidade.

Segundo o secretário de Defesa Civil, Wallace Medeiros, as 32 sirenes estão em perfeito estado de funcionamento, com manutenção periódica que inclui testes silenciosos e de checagem. Além disso, o município possui 46 pluviômetros automáticos.

“Os aparelhos permitem o monitoramento, em tempo real, do volume de chuva que incide em cada região. Isso possibilita a tomada de decisões e ações de avaliação de risco e de eventuais evacuações das áreas. Até meados de junho, teremos 37 sirenes em operação. As novas ficarão no Caramujo (2), no Caniçal (1 – atrás da Citroën), no Boa Esperança (1) e em Jurujuba (1). As estruturas começaram a ser preparadas na última semana e toda instalação será concluída até 15 de junho”, explicou o secretário.





Além dos alertas em casos de riscos e chuvas, em meio à pandemia do novo coronavírus, as sirenes da Defesa Civil se tornaram uma grande aliada sendo utilizadas como uma ferramenta de comunicação direta com a comunidade que nem sempre tem acesso à internet.

“Cumprindo a estratégia de ação de Defesa Civil, envolvendo a participação da população nos seus processos preventivos e de resposta aos desastres, a Defesa Civil contou com o apoio das lideranças comunitárias das referidas localidades, bem como dos integrantes dos Núcleos de Defesa Civil, para indicarem as regiões para o posicionamento das sirenes e isso foi fundamental. As sirenes também são usadas sistematicamente para instruir à população sobre cuidados com higiene e com a casa, alertas sobre o uso de máscaras, data da retirada dos benefícios e todos os informes que a prefeitura precisa passar de forma direta. É uma maneira fácil e ágil de chegar a todos”, ressaltou o secretário de Defeca Civil.

Em julho de 2018, Niterói se tornou a primeira cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, além da capital, a possuir rede pluviométrica autônoma, operada 100% pela Defesa Civil Municipal.

Sirenes – Os locais de instalação dos equipamentos são: Alarico de Souza (Zulu), Bairro de Fátima, Beltrão, Biquinha, Boa Vista, Bonfim, Coronel Leôncio, Grota, Iara, Igrejinha, José Leomil, Maceió, Martins Torres, Morro da Penha, Morro do Bumba, Morro do Castro, Morro do Cavalão, Morro do Estado, Morro do Palácio, Pé Pequeno, Peixe Galo/Salinas, Preventório, Retiro Saudoso, Santa Bárbara, São José, Teixeira de Freitas e Viradouro.

A Defesa Civil conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo. Para receber as mensagens de SMS, os moradores devem enviar um SMS para 40199 com o seu CEP. O cadastro é gratuito. Para acessar o aplicativo Alerta DCNIT, o morador deve acessar sua loja de aplicativos e selecionar o programa. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199 ou 2620-0199.