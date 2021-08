Niterói usa sistema de mensagens para convocar quem não tomou segunda dose

Quase 65 mil cadastrados no sistema de mensagens por SMS da Defesa Civil de Niterói começaram a receber, hoje (25), alerta sobre a importância da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A iniciativa faz parte de um pacote de ações da Prefeitura de Niterói para estimular a população que não compareceu aos postos de saúde para a imunização. Nos próximos dias, o município também vai começar a usar as sirenes nas comunidades para conscientizar sobre a importância da vacina.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade tem 96% de adultos já vacinados pelo menos com a primeira dose. Mesmo com alto percentual de adesão à vacina, a Prefeitura de Niterói iniciou um plano de busca ativa pelas pessoas maiores de 18 anos que não tomaram a primeira dose (d1) e das pessoas acima desta idade que tomaram a primeira dose, mas não retornam ao posto para receber a segunda dose (d2) do imunizante. A perda estimada de segunda dose é de aproximadamente 5%.

A busca começou pelos pacientes cadastrados pelo Programa Médico de Família e pelos atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e Policlínicas. As equipes do Médico de Família estão fazendo visitas casa a casa em suas áreas de cobertura em busca dos não vacinados e funcionários das Unidades Básicas e Policlínicas farão buscas por telefone. Além disso, as pessoas que utilizaram o aplicativo de agendamento Colab para receber a dose também serão avisadas pelo próprio app sobre a data de retorno.