Niterói ultrapassa 516 mil doses da vacina aplicadas na cidade

A prefeitura de Niterói anunciou que a cidade chegou a 516.366 doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. Isso corresponde a 343.272 pessoas vacinadas com a primeira dose até a quarta-feira (28). Já os niteroienses que completaram o ciclo vacinal com a segunda dose ou dose única chegaram a 173.094. A cidade inicia amanhã (30) a vacinação da faixa etária de 28 anos. O município está com a cobertura vacinal completa, ou seja, com a segunda dose ou dose única, em 42,30%. Já o público vacinável que recebeu a primeira dose, está em 83,89 %, de acordo com os dados do Painel de Vacinação da Prefeitura atualizado na quarta-feira (28).

A previsão é que a vacinação, da primeira dose, seja concluída até o dia 23 de agosto na população acima de 18 anos.

NITERÓI FOI A CIDADE PIONEIRA NA APLICAÇÃO DE IMUNIZANTES EM ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói foi a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidade, contra a Covid-19. O imunizante aplicado foi da fabricante Pfizer, que é a única vacina autorizada pela Anvisa para aplicação nesse grupo no Brasil.

“Nosso esforço é vacinar todos os niteroienses o mais rápido possível e com segurança. Esses jovens receberão a vacina da Pfizer, atualmente a única com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação neste grupo no Brasil. A previsão é que cerca de dois mil jovens da cidade sejam imunizados contra a Covid-19”, explica o prefeito de Niterói, Axel Grael.

O secretário de saúde, Rodrigo Oliveira, disse que um dos motivos pelo qual resolveram estender a vacinação para os adolescentes, é porque Niterói já tinha, na época, ultrapassado os 80% da população vacinados com a primeira dose.

“Esse é um momento muito importante da campanha contra a Covid-19 em nossa cidade. Com o avanço da vacinação em Niterói, que já ultrapassou 80% da população acima de 18 anos, podemos ampliar a oferta da vacina para os adolescentes, alcançar ainda mais pessoas e salvar vidas. Com a chegada de novas doses fomos avançando com a imunização por faixa etária até vacinarmos todos até 12 anos”, disse o secretário.

QUEDA NA TAXA DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS DE COVID DA CIDADE

O painel usado pela prefeitura de Niterói para anunciar os dados da Covid-19 na cidade aponta que a rede pública de saúde teve uma queda considerada elevada na taxa de ocupação dos leitos. No dia 12 de julho, taxa de ocupação estava em 60% dos leitos clínicos e na atualização do dia 28 de julho, estava em 22,5 %. Uma queda de 37,5%. Já as internações em UTIs de leitos públicos caíram de 38,4% para 28,8%.

O boletim semanal da taxa de ocupação dos hospitais particulares da região de Niterói foi divulgado na segunda-feira (26) pelo Sindheleste e mostra que Niterói está há sofrendo uma instabilidade nas internações durante o mês de julho. Do dia 5, quando o primeiro boletim do mês foi divulgado, até a segunda-feiraa (26), que é o último boletim de julho, houve uma variação de 17% para 19% nas internações dos leitos de enfermaria para pacientes com Covid-19. Já os leitos de CTI variaram de 31% para 30%, chegando a ficar em 27% no dia 13 de julho.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO EM NITERÓI

Julho:

30 e 31/07 – a partir de 28 anos

Agosto:

02 e 03/08 – a partir de 27 anos

04 e 05/08 – a partir de 26 anos

06 e 07/08 – a partir de 25 anos

09 e 10/08 – a partir de 24 anos

11 e 12/08 – a partir de 23 anos

13 e 14/08 – a partir de 22 anos

16 e 17/08 – a partir de 21 anos

18 e 19/08 – a partir de 20 anos

20 e 21/08 – a partir de 19 anos

23/08 – a partir de 18 anos

Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira: Rua Nilo de Freitas, 40 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí