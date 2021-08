Niterói ultrapassa 50% de imunizados na população acima de 18 anos

A imunização na cidade de Niterói já completou o ciclo vacinal em 54% da população vacinável. São 220.975 pessoas acima de 18 anos que já estão imunizadas. Até o último sábado (21), quando foi concluído o calendário dos adultos, 95,88% da população acima de 18 anos havia tomado a primeira dose.

Sobre à população total, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 515.317 pessoas, a cobertura da primeira dose já alcançou 76,13% dos moradores da cidade. Os dados também mostram que 42,88 % de todos os habitantes de Niterói já estão com a vacinação completa.

O município segue vacinando a população acima de 18 anos em uma repescagem que também abrange adolescentes de 12 a 17 anos que já tiveram seu período de vacinação. Atualmente, Niterói está com o calendário ativo para adolescentes nesta mesma faixa etária, mas sem comorbidades.

O primeiro dia atendeu aos adolescentes de 17 anos, que podem se vacinar até amanhã (25). Na quinta-feira (26), sexta-feira (27) e sábado (28) serão vacinados os adolescentes com 16 anos ou mais. Na segunda-feira (30), terça-feira (31) e quarta-feira (01/09) os vacinados serão os adolescentes de 15 anos ou mais. Nos dias 2, 3 e 4 de setembro será a vez dos adolescentes com 14 anos ou mais. Os adolescentes de 13 anos ou mais poderão se vacinar nos dias 6,7 e 8.

Encerrando a vacinação dos adolescentes sem comorbidade, será avez dos adolescentes de 12 anos ou mais, vacinados nos dias 9, 10 e 11.

UTIs REGISTRAM DIMINUIÇÃO DE OCUPAÇÃO PARTICULAR

Na última semana de agosto o boletim semanal divulgado pelo Sindheleste mostra que a cidade teve uma pequena diminuição na ocupação de UTI na rede particular de saúde. No dia 09 de agosto, a ocupação dos leitos de UTI estavam em 32%, no dia 16 de agosto essa ocupação subiu para 43%. No boletim divulgado hoje (24) a ocupação caiu para 37% nas UTIs. Já as internações em leitos clínicos a ocupação foi de 27% na semana passada, para 26% esta semana.

O painel usado pela prefeitura de Niterói para anunciar os dados da Covid-19 na cidade aponta que a rede pública de saúde teve um aumento de 13,9% para 25,5% na ocupação de leitos clínicos. Já as internações em UTIs tiveram uma diminuição de 44,1% para 40,4%. As informações foram atualizadas no painel no último dia 22 de agosto.