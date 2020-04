Niterói teve aumento de 10% nos casos do Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou que Niterói pulou de 79 casos para 87 neste domingo (05/04), aumento de 10% nos casos do Coronavírus no Estado. O município de Itaboraí contabilizou a primeira morte nesse domingo (05/04) uma mulher de 90 anos, está com 14 casos; Rio Bonito, que já tinha um óbito, teve o segundo nesse final de semana, uma mulher de 85 anos e está com 2 casos; São Gonçalo está com 13 casos confirmados; e Maricá com 8.

Ao todo o Rio de Janeiro tem 1.394 casos confirmados e 64 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado.

Mais informações

Para mais informações, acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro em painel.saude.rj.gov.br.

Medidas de prevenção

– Proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos;

– Lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir;

– Utilizar álcool em gel nas mãos;

– Evitar tocar o rosto.