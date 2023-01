Em apenas 48 horas, a cidade de Niterói teve 106% das chuvas previstas para todo o mês de janeiro, o equivalente a 156 mm. Os dados são da Defesa Civil Municipal. Na manhã deste sábado (7), o município permaneceu em estágio de atenção e, até o momento, nenhuma sirene precisou ser acionada e não houve registros de feridos.

As regiões de Itaipu, Santa Bárbara, Maceió, Engenho do Mato e Várzea das Moças registraram os maiores acumulados pluviométricos. Assistência Social, Nittrans e Administrações Regionais estão com equipes nas ruas para minimizar os transtornos aos moradores por conta das chuvas que atingem a cidade desde quarta-feira (4).

A Defesa Civil ressaltou ainda que está em contato constante com os voluntários dos Núcleos de Defesa Civil (NUDEC) e lideranças das Associações de Moradores das comunidades, a fim de antecipar possíveis problemas e melhorar as ações preventivas nas áreas de risco. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199 ou 2620-0199.

Operadores da NitTrans estão nas ruas, com aumento de efetivo, orientando motoristas. Equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) estão atuando desde a noite de ontem nos serviços emergenciais de retirada de árvores, limpeza de ralos, caixas de passagem e ruas.

Bolsão d’água em Charitas

Também há caminhões Vac All – equipamentos de aspiração com alto poder de sucção – percorrendo trechos da cidade. O veículo é usado em pontos de alagamento para agilizar o escoamento da água.

Previsão

De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil, durante o final de semana, sábado e domingo (8), o tempo continuará instável na cidade devido a atuação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste. Assim, o céu permanecerá encoberto com chuva fraca a moderada, sendo mais intensa nos períodos da tarde/noite.

Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguirão amenas. Persiste a previsão de acumulados de chuva elevados para os dois dias. A partir de segunda-feira (09), a previsão é de céu encoberto passando a nublado com chuva fraca isolada na madrugada e manhã. As temperaturas ficarão estáveis e os ventos fracos a moderados.

Prevenção

A Defesa Civil orienta que, em caso de estágio de Atenção, Alerta ou Alerta Máximo, a população evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamentos. Além disso: