Niterói terá um efetivo de mil guardas municipais

Em publicação realizada na manhã desta quarta-feira (15) em suas redes sociais, o prefeito de Niterói, Axel Grael, comunicou que enviará para a Câmara de Vereadores mensagem para que Niterói passe a contar com um efetivo de mil guardas municipais, que é o limite máximo permitido pela Constituição para um município com o tamanho da cidade.

O comunicado destaca que, apesar de ser uma atribuição do Governo do Estado, a Segurança Pública é uma prioridade para a Prefeitura de Niterói. A expectativa é de que os vereadores aprovem a medida ainda este ano para que os agentes possam ser nomeados em 2022.

“Este foi um compromisso que assumi durante o processo eleitoral e se faz ainda mais importante neste momento em que a Prefeitura de Niterói foi impedida pelo Governo do Estado de atuar com o Niterói Presente, programa importantíssimo para nossa estratégia”, afirma o prefeito.

Axel Grael esclarece que, em apoio às forças de segurança, Niterói também manterá as 500 câmeras do Cisp, os portais de segurança e o trabalho de integração em funcionamento. “Desde 2013, quando começou o governo Rodrigo Neves, a Guarda Municipal vem sendo valorizada. Foram realizados dois concursos que ampliaram o efetivo de 300 para 714 agentes. Foi estabelecido o Regime Adicional de Serviço (RAS) para o guarda trabalhar voluntariamente em seu horário de folga. Investimos em cursos de capacitação, além da construção da Cidade da Ordem Pública, com instalações melhores para a corporação”, finaliza.