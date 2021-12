Niterói terá último fim de semana do ‘Natal da Esperança’ cheio de atrações

O último fim de semana da programação cultural do “Natal da Esperança” será recheado de muitas atrações variadas. No sábado, dia 18 de dezembro, as atividades têm início, às 11h, com ‘Cantiga de Rodapé: É Natal!’, no Horto de Itaipu; e com ‘Ópera Prima – Auto de Natal’, no Caramujo. Às 19h, o público vai poder assistir ao show do músico Márvio Ciribelli, no Horto do Barreto. Fechando a noite de sábado, às 19h30, duas atrações musicais: Coral Nikity People, com regência de Fátima Regina, no Campo de São Bento; e Orquestra de Cordas da Grota, no Horto do Fonseca.

As atividades de domingo, dia 19, começam às 11h, com três atividades: ‘Arte de Dançar’, no Horto do Barreto; ‘Tirico e as Histórias de Morros e Fossos’, no Horto de Itaipu; e ‘Cia. Mala de Mão’, no Caramujo. Às 19h30, têm Maestro João Carlos Martins, com Orquestra da Grota e Orquestra Jovem de Niterói, no Campo de São Bento; e Bezzouros, no Horto do Fonseca.

No Campo de São Bento, acontece, ainda, o ‘Fim de tarde – Natal da Esperança’, com apresentações artísticas diárias, a partir das 18h30, até o dia 23 de dezembro.

A programação cultural do “Natal de Esperança” se propõe a ser democrática, com atrações distribuídas por toda a cidade. Os espetáculos acontecem nas Zonas Norte e Sul e na Região Oceânica.

Os shows, nos fins de semana, do Campo de São Bento e do Horto do Fonseca acontecem às 19h30. No Horto do Barreto, às 19h, aos sábados; e às 11h, aos domingos. No Horto de Itaipu e no Caramujo, cujas programações são mais voltadas aos pequenos, às 11h. O calendário completo, até 19 de dezembro, inclui, ainda, apresentações do maestro João Carlos Martins, cujo trabalho como pianista é reconhecido mundialmente, especialmente por suas gravações das obras de Bach. O músico se apresenta com a Orquestra Jovem de Niterói e Orquestra da Grota.

O mote deste ano é realizar um Natal respeitoso, levando alegria e esperança para os niteroienses, além de prestar homenagem às vítimas da Covid-19. A Prefeitura priorizou espaços abertos para a realização dos eventos, que vão acontecer seguindo as normas do Plano Novo Normal Niterói, obedecendo aos protocolos de segurança de enfrentamento da pandemia.