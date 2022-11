Niterói terá ‘uber’ só para mulheres, crianças e idosos

A partir de dezembro, Niterói terá um aplicativo de transportes voltado para o público feminino, mas que também poderá ser usado por crianças e idosos de ambos os sexos. Batizado como “Lady Driver”, o objetivo é aumentar a sensação de segurança a esses públicos, que são considerados de maior vulnerabilidade.

Presente em cerca de 135 cidades do país, o serviço já conta com cerca de 85 mil motoristas mulheres especializadas. Antes mesmo do lançamento na cidade, o app já passa de 50 motoristas cadastradas e segue ainda aberto para que outras mulheres se inscrevam e passem pelo processo seletivo, que será realizado no dia 19 de dezembro.

Para ingressar na plataforma, a motorista precisa baixar o app Lady Go Driver, enviar toda a documentação necessária e aguardar aprovação. Entre os critérios básicos estão: ter carro com 8 anos de fabricação (no máximo); quatro portas; ar condicionado; documentos como IPVA e licenciamento em dia.

Proposta

Disponível para os sistemas Android e iOS, a Lady Driver iniciou suas operações no Brasil em 2017. A ideia surgiu após a CEO Gabryella Correa sofrer assédio de um motorista de app em São Paulo. Inconformada com a situação e relatos de outras mulheres, ela teve a ideia de criar um aplicativo de mobilidade urbana exclusivo para o sexo feminino.

Gabriela Santana, embaixadora da marca em Niterói. explicou como funciona a plataforma – Foto: Divulgação

“Além de agendar corridas para elas mesmas, as mulheres vão poder deixar marcado o transporte dos filhos para a escola, dos pais para uma consulta médica ou qualquer outro tipo de deslocamento. Não é preciso que ela vá junto. Outra questão importante: homens podem utilizar o serviço da Lady Driver se estiverem acompanhando a usuária, mas não é permitido homens solicitantes, nem motoristas”, explicou Gabriela Santana, embaixadora da marca em Niterói.

Além de transportar mulheres, o aplicativo conta com mais dois de serviços destaques: Lady Kiddos, para crianças e adolescentes, e Lady Care para pessoas da melhor idade, a partir dos 65 anos. Dessa forma, a mãe pode solicitar o transporte para os filhos ou seus avós, com total segurança, pois estarão sob os cuidados e pessoas capacitadas para atendê-los com a atenção necessária. Para as mulheres, o serviço evita o constrangimento do assédio, cuja ocorrência vem aumentando a cada dia.

Vale ressaltar que as mulheres que quiserem atuar como motoristas do aplicativo só vão conseguir realizar o cadastro e operar no dia-a-dia com um aparelho Android. Já as passageiras podem solicitar viagens com aparelhos de sistema IOS e Android. O app também contará com a modalidade On Demand, que permite a solicitação instantânea das corridas.