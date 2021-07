Niterói terá três locais de vacinação neste sábado

A vacinação contra a Covid-19 em Niterói será realizada, neste sábado (17), nas Policlínicas Regionais do Vital Brazil e de São Lourenço e no drive thru do Campus Gragoatá da UFF, das 8h às 12h, com entrada até as 11h30min, para maiores de 34 anos.

O município já concluiu a vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Nesse momento, além da população geral que segue sendo imunizada por idade, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e lactantes maiores de 18 anos também podem se vacinar.

O calendário de imunização de julho segue em dois dias por idade, chegando até o fim deste mês na população a partir de 28 anos. A meta é chegar ao final de agosto com todos os adultos vacinados com a primeira dose.

Os moradores de Niterói também podem agendar a primeira e a segunda dose da vacinação contra Covid-19 em todos os postos da cidade pelo aplicativo Colab. Para realizar o agendamento, é preciso baixar o aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), e realizar o passo a passo do cadastro. É necessário estar dentro da idade de imunização e apresentar a documentação. Também é possível agendar a vacinação pelo site www.niteroi.rj.gov.br/agendamentovacina.