Niterói terá três locais de vacinação funcionando este sábado

Niterói terá três novos postos de vacinação a partir deste fim de semana, sendo duas policlínicas regionais e ainda o drive thru do Campus Gragoatá da UFF. Os locais ficarão abertos aos sábados das 8h às 12h para vacinação de idosos contra a Covid-19.

Neste sábado (27), as unidades serão do Fonseca e de Itaipu. Serão imunizadas pessoas a partir de 72 anos. Para receber a primeira dose, os idosos devem levar CPF e um documento de identidade com foto.

Com a chegada de novas doses, Niterói ampliou a faixa etária do grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19 na cidade. A previsão é de que a imunização da faixa etária dos 72 aos 60 anos seja feita durante todo o mês de abril e concluída até o dia 1º de maio.

De segunda a sexta-feira, a imunização em Niterói está sendo feita nas policlínicas da Engenhoca, Barreto, Fonseca, São Lourenço, Vital Brazil, Itaipu e Piratininga, no drive thru no Campus Gragoatá da UFF e no Clube Central, em Icaraí, das 8h às 17h. A cada sábado duas policlínicas, além do drive thru, estarão abertos para vacinação das 8h às 12h.

A programação da vacinação contra a Covid-19 na cidade está avançando de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura (http://www.niteroi.rj.gov.br) e pelo número 153.