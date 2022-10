Niterói terá show dos Titãs no aniversário da cidade

A cidade de Niterói terá, em novembro, uma série de eventos em celebração aos 449 anos do município. Um deles foi confirmado nesta sexta-feira (28), em publicação diário oficial do município: a banda de rock nacional Titãs se apresentará na cidade.

O show acontecerá na Praia de São Francisco, Zona Sul da cidade, no próximo dia 18 de novembro, sexta-feira, com horário ainda a definir. Atualmente, os Titãs são formados por Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Mário Fabre e Beto Lee. No repertório certamente estarão sucessos como “Homem Primata”, “Cabeça Dinossauro” e “Sonífera Ilha”.