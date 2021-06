Niterói terá reforço no trânsito para o feriado

Mesmo que a cidade não tenha o tradicional evento da semana de Corpus Christi, com a procissão e o tapete de sal, a NitTrans vai reforçar a operação de trânsito a partir desta quinta-feira (3) até o domingo (6).



Serão trinta operadores de trânsito que atuarão nas vias da cidade, o dobro do efetivo normalmente escalado em fins de semana. A prioridade da operação é manter a fluidez nas entradas e saídas da cidade, especialmente as vias que levam à Região dos Lagos, como os acessos à BR-101 pela Avenida do Contorno e toda a extensão da Alameda São Boaventura.



Também haverá reforço na operação de trânsito nos acessos às praias da Região Oceânica; e neste sentido faz-se lembrar que a permanência de indivíduos nas areias das praias está proibida, sendo autorizada a prática de atividades físicas entre 6h e 10h e entre 18h e 22h, conforme determinam os artigos 15, 17, 23 e 36 do Decreto Municipal 14.047/2021, de 2 de junho de 2021