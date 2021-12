Niterói terá queima de fogos em homenagem às vítimas da Covid-19

A virada do ano em Niterói acontecerá em 10 pontos espalhados por diversos bairros da cidade. O tema desse ano será “Réveillon da vida”, prestando homenagem a todas as famílias que perderam alguma pessoa querida em decorrência da pandemia da Covid-19. A Águas de Niterói é a patrocinadora oficial da queima de fogos do Réveillon de Niterói. A chegada de 2022 será comemorada com 10 minutos de fogos de baixo estampido, nos 10 pontos da cidade, garantindo que o evento possa ser assistido por pessoas de todas as regiões do município.



Será uma tonelada e meia de fogos, com bombas estourando em forma de flores no céu, em um espetáculo que acontece de forma simultânea em toda a cidade. Esse novo formato tem o objetivo de evitar aglomerações e permite que a população assista à queima de fogos em segurança.



Os fogos acontecem nos seguintes locais: Barreto: Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Barreto;Vila Ipiranga, Fonseca e Engenhoca: Escola Municipal Marilza Medina; Caramujo: Parque Esportivo e Social; Santa Rosa: Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora; Ingá e Morro do Palácio: MAC/MACquinho; Morro do Cavalão: Reservatório Icaraí; Jurujuba: Forte do Pico; Badu e Pendotiba: Reservatório Itaipu; Itaipu: Praça Boanerges Evangelista e Camboinhas: Reservatório Camboinhas.