Niterói terá projeto para desenvolver polo cervejeiro

Ideia abre caminho para a criação de um novo produto turístico na cidade

O brasileiro, de forma geral, não abre mão de uma cerveja nos momentos de lazer. E com o morador de Niterói não é diferente. Atento a essa característica, o coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da UFF, Lélio Galdino Rosa, juntamente com uma equipe formada por outros docentes e alunos da área, desenvolveu o projeto “Diagnóstico, Qualificação e Formatação para um Circuito Cervejeiro de Niterói-RJ”.

A iniciativa, que surgiu no início de 2021, a partir de uma proposta submetida ao Edital Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA) da Prefeitura Municipal, tem como objetivo, de acordo com o professor, “formatar um novo produto turístico, um circuito que promova a disseminação do talento da cidade para a cultura cervejeira”. Segundo ele, “já é de grande representatividade nacional e internacional o número de cervejarias e empreendimentos cervejeiros existentes em Niterói, com cervejas premiadas e de altíssima qualidade”.

Para o reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, o projeto é uma oportunidade para ajudar a cidade a conseguir renda com um produto que é característico do cotidiano do niteroiense.

“A UFF está empenhada em colaborar para que a sociedade e Niterói superem esta crise social e econômica que o país enfrenta. Temos profissionais de alto nível envolvidos e trabalhando em soluções. O PDPA, parceria construída junto à prefeitura, certamente trará resultados engrandecedores para os niteroienses, geração de renda, capacitação profissional e muito mais. O projeto Circuito Cervejeiro de Niterói é um entre vários exemplos de sucesso e reforça como conhecimento gera riqueza diretamente”.

Uma primeira parte do projeto é constituída de um processo de pesquisa. Lélio Galdino explica que o intuito é o de “elaborar um mapeamento detalhado com todas as informações e características de cada empreendimento relacionado à cultura cervejeira artesanal local (produtores, estabelecimentos comerciais, distribuidores, lojas especializadas, quiosques, bares, restaurantes, entre outros) e o diagnóstico das condições apresentadas para se compor um polo que atenda às demandas de um mercado cada vez mais exigente em termos de qualidade e inovação”.

De acordo com o mestrando do Programa de Pós-Graduação em Turismo da UFF, Alison Sapienza de Oliveira Valladão, que é também bolsista do projeto para diagnóstico, qualificação e formatação de um circuito cervejeiro de Niterói-RJ, muitas são as atividades realizadas durante esse momento de pesquisa.

“Nessa etapa, realizamos investigações bibliográficas e documentais sobre a temática, experiências de destinos turísticos que se planejaram com base nesse segmento, bem como trabalho de campo com mapeamento e inventário dos empreendimentos relacionados à cultura cervejeira da cidade. Além disso, participamos de reuniões junto a empresas relacionadas ao ramo, com a Prefeitura Municipal (NELTUR – Niterói Empresa de Lazer e Turismo) e reuniões semanais com os membros do projeto para definição das ações que serão tomadas para o cumprimento dos objetivos do projeto, bem como o monitoramento do que já está sendo feito”,

Realizado o mapeamento e traçado o diagnóstico, inicia-se a fase, prevista para o mês de agosto, de qualificação e capacitação dos empreendimentos e agentes envolvidos, com o oferecimento de cursos para aprimoramento dos serviços relacionados ao setor cervejeiro. Segundo Lélio Galdino, esse aperfeiçoamento se daria por meio de oficinas e formações na área de harmonização (cardápio da bebida e das especialidades gastronômicas), de processos de produção, de desenvolvimento da cultura cervejeira, de qualificação dos ambientes de produção e consumo da bebida, de roteirização (para formatação do melhor circuito), seguido pela definição de estratégias de distribuição e promoção desse novo produto.

O professor Lélio Galdino complementa ressaltando que muitos serão os setores sociais potencialmente beneficiados por esse projeto: “para a UFF, a iniciativa proporciona a aproximação com a comunidade local, valorizando e capacitando pessoas a se tornarem multiplicadores da cultura cervejeira e agregando cada vez mais valor nos serviços oferecidos”. Além disso, ele reforça que, por meio do mapa interativo que será disponibilizado no site do projeto, os interessados por cervejas artesanais poderão buscar locais para apreciar o produto. Haverá, inclusive, um QR Code disponível através do qual poderão ser acessadas informações sobre cada estabelecimento.

Essa iniciativa, segundo o coordenador, impactaria positivamente os agentes de viagens, que também poderão se beneficiar, criando tours cervejeiros. A ideia é que esses circuitos sejam oferecidos individualmente pelas próprias cervejarias, com horários próprios, e também pelos agentes.