Niterói terá programação especial na sua participação dos 90 anos do Cristo Redentor

Niterói foi convidado para participar da comemoração de 90 anos do Cristo Redentor e o prefeito Axel Grael esteve hoje nos braços do aniversariante. O chefe do Executivo esteve no monumento histórico para alinhar parcerias do município com o Santuário Cristo Redentor. A programação conjunta terá início em setembro, com exposição no MAC, jogo de luzes e luneta.

Prefeito Axel Grael esteve onde todos gostariam de estar, nos braços do Cristo

Depois de assinar um termo de cooperação com o Padre Omar, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, que em setembro completa 25 anos, vai receber a exposição “Cristo Redentor – Divina Geometria”, de Oskar Metsavaht. O prefeito Axel Grael destacou que a exposição no MAC vai unir dois dos mais icônicos patrimônios arquitetônicos do estado do Rio de Janeiro.

“O Cristo Redentor é um patrimônio do Rio e do Brasil, mas por sua magnitude também é parte do cenário de Niterói. Foi muito especial ver nossa cidade lá de cima. Estamos animados para integrar Niterói à comemoração dos 90 anos do Cristo. Também vamos celebrar juntos os 25 anos do MAC e os 448 anos de Niterói. Será uma grande oportunidade de poder inserir o município nesta comemoração, sobretudo neste período de retomada econômica e resgate do setor de turismo”, disse.

Além da exposição, um circuito de luzes, promovendo efeitos especiais entre o Cristo e o MAC, também acontecerá durante as comemorações. Uma luneta será instalada na escadaria do Santuário Cristo Redentor apontando para Niterói, mostrando ao turista o que ele verá quando vier visitar a cidade.