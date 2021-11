Niterói terá pré-estreia do longa ‘Pixinguinha – Um Homem Carinhoso’

O filme “Pixinguinha – Um Homem Carinhoso” terá sua pré-estreia em Niterói. O evento acontece no próximo sábado (6), às 19h30min, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, com entrada gratuita. Dirigido por Denise Saraceni, o longa celebra a vida e a obra do compositor que, hoje, é considerado um gênio e um dos maiores nomes da MPB. Antes da exibição, às 19h, haverá apresentação musical do instrumentista Ronaldo do Bandolim.

À frente de seu primeiro filme, Denise Saraceni divide a direção do longa com Allan Fitterman. O roteiro é assinado por Manuela Dias e retrata as antológicas performances do músico no início da carreira, a temporada em Paris com o grupo musical “Oito Batutas”, as inspirações e contextos para a composição de suas obras-primas, além do casamento com Albertina Nunes Pereira – Betí, para Pixinguinha – e os problemas da vida pessoal, como o alcoolismo. A trama também revela que seu caminho nem sempre foi de prestígio e reconhecimento e destaca a morte do artista, que se tornou um importante símbolo do carnaval carioca, lembrado todos os anos pela Banda de Ipanema.

Pixinguinha, reconhecido pelo brilhantismo musical, sempre despertou admiração pela afetividade e bom humor. Para interpretá-lo, o ator, cantor, compositor e multi-instrumentista Seu Jorge foi o nome escolhido. Taís Araújo, como Betí, Danilo Ferreira, Agatha Moreira, Tuca Andrada, Klebber Toledoe Milton Gonçalves também estão no elenco.

Produção conta com elenco de peso, com destaque para Sr.Jorge no papel principal

“Foram tantas as dificuldades deste filme, que, em muitos momentos, minhas únicas inspirações eram as músicas de Pixinguinha e o talento de tantos atores e músicos magistrais envolvidos neste projeto”, revela a diretora Denise Saraceni, referindo-se à dificuldade na captação de recursos. “Decidimos falar de um homem negro, artista, humanamente grandioso e nascido poucos anos após a libertação da escravatura. Ainda hoje vivemos num país racista, talvez por isso tenha sido tão difícil conseguir apoio para contar esta história”.

Produzido por Carlos Moletta, que também assina a curadoria musical, “Pixinguinha – Um Homem Carinhoso” conta com uma trilha sonora de 44 músicas, desenvolvida a partir da mixagem de fonogramas originais com instrumentos adicionais, dando origem a versões modernas de clássicos como “Carinhoso”, “Rosa”, “Urubu Malandro” e “Taí”, sucesso gravado por Carmem Miranda, quando ela tinha 20 anos. Os playbacks usados em cena foram gravados no estúdio Cia. dos Técnicos, em Copacabana, e arranjadas pelo maestro Cristóvão Bastos, diretor musical do filme.

“Me emociona muito ver o filme finalizado, não apenas pela sensação de trabalho concluído, mas também por observar as potências sonoras e narrativas deste projeto. Lançar um filme como este, agora, em um momento tão difícil para as artes, é uma ousadia”, afirma o produtor Carlos Moletta, que deu início ao projeto há 10 anos.

“Pixinguinha – Um Homem Carinhoso” tem produção da Ypeartes e coprodução da Globo Filmes, Globoplay, Telecine, Canal Brasil, RioFilme, e distribuição da Downtown Filmes. O longa estreia exclusivamente nos cinemas brasileiros, no dia 11 de novembro.

Pré-estreia acontece no próximo sábado, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói

Protocolos sanitários:

O evento será realizado seguindo o protocolo sanitário de Niterói, com medidas como a obrigatoriedade do uso de máscara. De acordo com o Decreto Municipal 14.142/ 2021, é necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto.

SINOPSE

Longa-metragem de ficção sobre vida e obra de Alfredo da Rocha Vianna Junior (1897-1973), o Pixinguinha, pai da MPB. Gênio incompreendido e muito à frente de seu tempo, só teve sua importância reconhecida muitos anos depois. Direção de Denise Saraceni, diretora de núcleo da TV Globo, em seu primeiro filme no cinema. A vida do famoso músico, menino negro de classe média baixa, é contada desde suas primeiras performances antológicas na flauta; a composição de suas muitas obras-primas, como “Carinhoso”, o verdadeiro hino popular brasileiro; sua temporada de seis meses em Paris, em 1922, com o retumbante êxito de seu conjunto “Oito Batutas”; seus arranjos como primeiro diretor musical para a Victor americana nos anos 30; sua decadência e ressurgimento nos anos 40; a consagração nos anos 60 pelas mãos das novas gerações da bossa nova e do jazz; e sua morte na igreja N. S. da Paz no Rio de Janeiro em pleno carnaval de 1973, durante a passagem da Banda de Ipanema. Estrelado por Seu Jorge, Taís Araújo e grande elenco.

FICHA TÉCNICA

Direção: Denise Saracenie Allan Fiterman

Produtor: Carlos Moletta

Roteiro: Manuela Dias

Produtora Executiva: Heloisa Rezende

Fotografia: Jean Benoit

Direção de Arte: Marcos Flaksman

Direção Musical: Cristóvão Bastos

Figurino: Luciana Buarque, Diana Leste

Som Direto: Jorge Saldanha

Mixagem: Miriam Biderman

Montagem: Mair Tavares

Produção: Ypearts

Coprodução: Globo Filmes, Globoplay, Telecine, Canal Brasil, RioFilme

Coordenação de pré-estreias: Flávio Helder

Distribuição nacional: Downtown Filmes

Distribuição internacional: Downtown Filmes e YpêArts

SERVIÇO:

Pré-estreia do filme Pixinguinha – um homem carinhoso

Data: 6 de novembro, sábado

Horário: 19h – apresentação do instrumentista Ronaldo Bandolim. 19h30 – exibição do filme

Ingressos: Serão oferecidos ao público 150 ingressos gratuitos para retirada através da bilheteria online da Sala Nelson Pereira dos Santos (https://site.bileto.sympla.com.br/salanelsonpereira/), a partir do dia 03/11, às 15h. Pessoal, intransferível e válido 1 (um) ingresso por CPF.

A entrada no evento será feita mediante a contribuição de 1kg de alimento não-perecível para a campanha Niterói Solidária.

Classificação indicativa:14 anos

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos, Niterói-RJ