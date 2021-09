Niterói terá o lançamento de duas iniciativas voltadas para a educação

Programa Cidade Educadora e Pacto Niterói Pela Educação serão lançados nesta quarta-feira (28) às 16 horas

A Secretaria e a Fundação Municipal de Educação de Niterói lançam, nesta quarta-feira (29), dois projetos que visam a mobilizar diferentes setores do governo e da sociedade em benefício da Educação. São eles o “Programa Cidade Educadora” e “Pacto Niterói Pela Educação”, que somam mais de 25 parceiros. Ambas as iniciativas serão lançadas em um evento com transmissão nas redes sociais da Educação Niterói, às 16 horas, através do facebook.com/educacaonit.

O Programa Cidade Educadora vai potencializar a educação integral do estudante por meio de uma aprendizagem compartilhada, a partir da aproximação das escolas com as comunidades, poder público e organizações sociais. Desta forma, o programa amplia os espaços e oportunidades de promoção do conhecimento, trabalhando a escola como espaço comunitário e de afirmação do direito à cidade, tornando todo o município um grande espaço educador. Já são 25 projetos em parceria com diferentes órgãos do governo.

Já o Pacto Niterói Pela Educação tem o objetivo de mobilizar a sociedade civil em torno de um grande pacto pela educação pública na cidade, confluir ações e esforços no combate aos efeitos da pandemia sobre os estudantes mais vulneráveis e fortalecer o compromisso social com a educação pública gratuita e de qualidade para todos e todas. Cidadãos e instituições interessados em contribuir voluntariamente com a Educação podem se inscrever no site www.educacaoniteroi.com.br/pacto-niteroi-pela-educacao/. A SME/FME serão responsáveis por apreciar os projetos e direcioná-los ao público alvo adequado.

Serviço:

Lançamento do Programa Cidade Educadora e do Pacto Niterói pela Educação

Data: Terça-feira (29/09/2021)

Horário: 16 horas

Transmissão online no Facebook Educação Niterói (facebook.com/educacaonit)